Москва, , 19:05 — REGNUM Законопроект о новом порядке предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Качкаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

С января 2021 года вступает в силу изменение в Жилищный кодекс РФ (ЖК), уточняющее, что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них именно подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Из складывающейся практики видно, что с начала задолженности и до момента подтверждения её судебным актом в среднем проходит год и более, отмечают авторы.

Кроме того, продолжили парламентарии, нередко получается так, что средства субсидии, получаемые гражданами, используются не для оплаты жилищно-коммунальных услуг, тем самым не решается основная цель предоставления субсидии — помощь малоимущим гражданам в оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Для исключения нецелевого расходования субсидий предлагается внести изменения в статью 159 ЖК, устанавливающие обязательный порядок предоставления субсидии путем перечисления средств лицу, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.