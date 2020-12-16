Москва, , 18:58 — REGNUM Законопроект об особенностях размещения рекламы на платежках за услуги ЖКХ внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Качкаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Сейчас установлен запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Исключение составляют социальная реклама и справочно-информационные сведения.

Однако, указали авторы, что именно понимать под справочно-информационными сведениями в сфере ЖКХ, законом не определено и может трактоваться антимонопольными органами субъективно.

В этой связи они предлагают на уровне федерального закона установить список таких сведений.

Согласно поправкам, к числу такой информации относится информация о предоставлении жилищных и коммунальных услуг, включая изменения законодательства РФ, изменения тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг и прочее, данные о выборе, установке и использовании приборов учёта коммунальных ресурсов, коммунальных услуг, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сведения о предоставлении иных работ и услуг исполнителем или лицом, привлеченным исполнителем на основании соответствующего договора в целях начисления размера платы за коммунальные услуги и (или) формирования, подготовки доставки платежных документов; безопасности, бережном использовании и страховании имущества; сервисах передачи показаний приборов учета, включая способы передачи показаний и информацию о последствиях непредставления показаний, приёма платежей, способах коммуникаций, нацеленных на повышение качества обслуживания потребителей. Также не будет считаться рекламой информация о проведении бонусных и иных акций исполнителем или лицом, привлеченным исполнителем на основании соответствующего договора для начисления размера платы за коммунальные услуги или формирования, подготовки доставки платежных документов, в том числе совместных с партнёрами.