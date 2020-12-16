Кишинёв, , 18:52 — REGNUM Закон, закрепляющий за русским языком статус языка межнационального общения, принят парламентом Молдавии во втором чтении, сообщили 16 декабря в пресс-службе молдавского законодательного органа.

По словам председателя парламента Молдавии Зинаиды Гречаной, за этот закон проголосовали 55 депутатов из 101.

Отметим, что в Молдавии язык межнационального общения — это язык, который используется на территории республики наряду с государственным языком — молдавским.

Статусом языка межнационального общения обладает только русский язык. Это означает, что по просьбе граждан госслужащие Молдавии обязаны отвечать на русском языке. Это касается и письменных ответов.

При этом молдавский язык как государственный остаётся языком делопроизводства в органах государственной власти. Молдавским гражданам, по новому закону, гарантируется право на образование на государственном и русском языках.

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