Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Пять организаций и одно физическое лицо попали в санкционный список США, сообщили 16 декабря в американском минфине.

Уточняется, что в чёрный список добавлен гражданин Вьетнама. Санкции введены в отношении фирм, работающих в нефтегазовой отрасли. Упоминаются также Вьетнам, а кроме того — Китай и ОАЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря США ввели санкции в отношении двух граждан Ирана.

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