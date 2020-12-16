Мехико, , 18:38 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил сменить посла страны в Соединенных Штатах, 16 декабря сообщает агентство Reuters.

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил на пресс-конференции в Мехико, что назначит министра образования Эстебана Моктесуму следующим послом в США

Объявление было сделано на следующий день после того, как мексиканский президент признал итоги выборов президента США и поздравил с победой на них кандидата от демократов Джо Байдена.

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