Киев, , 18:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить его законопроект о допуске иностранных вооруженных сил в страну в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Согласно информации аппарата Рады, соответствующий документ сегодня, 16 декабря, передан на рассмотрение руководству парламента и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Отдельно подчеркивается, что проект определен президентом как неотложный, то есть голосование по нему должно состояться уже в ближайшее время.

В сообщении отмечается, что законопроект разработан с целью урегулирования вопроса выполнения процедур одобрения решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство обороны сообщило, что в 2021 году Вооруженные силы Украины планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, в том числе в восьми на территории Украины и 14 за рубежом. В частности, учитывая полученный в 2020 году статус партнера НАТО с расширенными возможностями, ВСУ готовы присоединиться к соответствующим учениям альянса, связанным с коллективной обороной.