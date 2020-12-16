Киев, , 18:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вечером 16 декабря опубликовала в социальных сетях видео, как Владимир Зеленский играет в настольный теннис.

Мендель отметила, что это своеобразный анонс нового интервью президента Украины «крупному иностранному изданию».

«Президента Владимира Зеленского фотографируют в разных форматах. Среди прочего ‑ и во время короткого физкультперерыва», — сообщила она.

Из контекста можно понять, что Зеленский играет в настольный теннис с журналистом, который будет его интервьюировать. Мендель не уточнила, о каком издании идет речь.

Также стоит отметить, что на опубликованном видео Зеленский быстро проиграл несколько подач подряд.

ИА REGNUM напоминает, что Юлия Мендель часто выступает достаточно специфическим образом, «подставляя» президента Украины. Например, когда Зеленский заболел коронавирусом, она сообщила, что «к сожалению…, президент чувствует себя хорошо».