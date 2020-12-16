Загреб, 16 декабря 2020, 18:28 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с хорватским президентом Зораном Милановичем прошла 16 декабря в Загребе, сообщили в пресс-службе главы республики.
Москва и Загреб обсудили вопросы экономических отношений, актуальные политические темы, «ситуацию в Юго-Восточной Европе».
«На встрече Милановича и министра Лаврова также обсуждались возможности улучшения отношений России с Европейским союзом, членом которого является Хорватия», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 16 декабря также провёл переговоры со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом.
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