Киев, , 18:19 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам образования не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.

Об этом вечером 16 декабря сообщила депутат Рады и секретарь данного парламентского комитета Наталья Пипа.

Пипа опубликовала результаты голосования профильного комитета по этому вопросу, согласно которому из 11 парламентариев пять поддержали кандидатуру Шкарлета, двое высказались против и четверо — воздержались.

Она отметила, что в любом случае окончательно вопрос будет решаться в Верховной раде, ориентировочно завтра, 17 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Шкарлет с июня этого года фактически руководит министерством образования в статусе и.о. главы ведомства. Тогда комитет Верховной рады по вопросам образования также не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.

Его оппоненты напоминают, что ранее Шкарлет на местном уровне был депутатом Партии регионов. Также ряд ученых Украины написали открытое письмо депутатам и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором сообщается, что в научных работах Шкарлета был найден плагиат.