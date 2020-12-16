Киев, , 18:10 — REGNUM На Украине ориентировочно в начале следующего года будет создано отдельное аграрное министерство.

Об этом заявил сегодня, 16 декабря, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что создание аграрного министерства было его позицией с первых дней работы на посту премьера, но конкретное решение созрело только сейчас.

«Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей», — сказал премьер.

Он добавил, что сейчас ведет дискуссии с депутатским корпусом о назначении руководителя нового министерства, но не стал говорить, кто может занять этот пост.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине последние годы министерство аграрной политики всегда существовало отдельно и лишь в августе 2019 года, при назначении правительства Алексея Гончарука, ведомство было объединено с министерством экономики.

По информации СМИ, президент УкраиныВладимир Зеленский поддержал инициативу о выделении ведомства и рекомендовал фракции «Слуга народа» проголосовать за назначение на должность министра аграрной политики нынешнего главы госгеокадастра Романа Лещенко.