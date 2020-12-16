Киев, , 18:00 — REGNUM Среди всех мировых лидеров украинцы в настоящий момент больше всего доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Соответствующие результаты соцопроса центра «Новая Европа» были представлены сегодня, 16 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий во время презентации опроса, 60% украинцев сказали, что частично или полностью доверяют лидеру ФРГ.

Социолог отметил, что выборка исследования составляет 2029 респондентов, а опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews).

На результаты опроса уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, напомнивший, что совсем недавно на Украине был очень популярен Александр Лукашенко.

«Я рад, что моделью лидерства для украинцев стала канцлер Германии… Это демонстрирует, к насколько кардинальным и головокружительным изменениям готово сознание простого украинца, когда он так быстро меняет свои предпочтения. Это радует, ведь это европейская интеграция на совсем другом, глубинном уровне», — сказал он.