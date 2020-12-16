Ереван, , 17:54 — REGNUM О том, что российские миротворцы «также находятся в окружении» ВС Азербайджана возле села Хцаберд (Гадрутский район, Нагорный Карабах), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт 16 декабря Sputnik Армения.

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По данным издания, об этом Пашинян заявил в интервью армянской службе радио «Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Пашинян «По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также по ряду обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причём такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас имеет место определённая кризисная ситуация».

Он уточнил, захват в окружение, а также в плен, произошёл в ходе столкновений у Хцаберда и у села Хин Тахер (Нагорный Карабах).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ранее заявил о нескольких десятках попавших в плен к ВС Азербайджана военнослужащих ВС Армении у села Хцаберда.

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