Ереван, 16 декабря 2020, 17:54 — REGNUM О том, что российские миротворцы «также находятся в окружении» ВС Азербайджана возле села Хцаберд (Гадрутский район, Нагорный Карабах), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт 16 декабря Sputnik Армения.
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По данным издания, об этом Пашинян заявил в интервью армянской службе радио «Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Он уточнил, захват в окружение, а также в плен, произошёл в ходе столкновений у Хцаберда и у села Хин Тахер (Нагорный Карабах).
Как сообщало ИА REGNUM, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ранее заявил о нескольких десятках попавших в плен к ВС Азербайджана военнослужащих ВС Армении у села Хцаберда.
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