Москва, , 17:40 — REGNUM Законопроект о сайтах лотерей и тотализаторов внес в Госдуму депутат Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Устанавливается для организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах возможность использовать свои сайты в интернете» исключительно для оказания услуг, указанных в лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, и размещения информации, связанной с оказанием таких услуг.

Поправками также предлагается распространить закрепленный в законодательстве об азартных игра запрет на арифметические и иных математические преобразования данных и информации о событиях в визуальные образы, рисунки и символы, тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, рисунками и символами, которые используются при проведении азартных игр, и образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации), на деятельность по организации и проведению лотерей.

Автор законопроекта обратил внимание на то, что несмотря на запрет организаторы лотерей и букмекеры несмотря на запрет продолжают прием ставок в интернете. Причем такое распространение осуществляется с использованием «игровой» визуализации, ограничений на осуществление которой законодательство о лотереях не содержит.