Тамбов, , 17:34 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин 16 декабря встретился с новым региональным прокурором Александром Гулягиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Гулягин был назначен на должность прокурора Тамбоской области неделю назад указом президента РФ Владимира Путина.

До этого он с 25 декабря 2019 года возглавлял прокуратуру Воронежской области, с 2014 по 2010 год — прокуратуру Калужской области.

В органах прокуратуры Александр Гулягин работает с 1999 года, за время службы он также занимал должности прокурора Центрального района города Хабаровска и первого заместителя прокурора Владимирской области.