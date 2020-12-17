Москва, , 02:02 — REGNUM Госдума РФ уже прославилась способностью усложнить до неузнаваемости даже самые простые вопросы. Зачем в постановлении по поводу закона о бюджете Госдума предложила ввести новые показатели достижения национальных целей развития Российской Федерации, разбирался обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Предписание Госдумы, выраженное в ее постановлении, может загнать в тупик даже самого исполнительного члена правительства. Еще бы, ведь что значит — ввести для каждой сферы социально-экономического развития страны «конкретные и измеримые показатели, характеризующие ее вклад в достижение национальных целей развития Российской Федерации и иных приоритетов социально-экономического развития страны, включая показатели, отражающие удовлетворенность граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Российской Федерации»?

А значит это — построить с нуля систему оценок, конкурирующую с уже существующей и сформулированной в указе президента. Что же за показатели предлагаются там в качестве ключевых и почему они могли не устроить Госдуму? Читайте статью Андрея Маленького «Гербовая печать и орехи: почему вредные привычки Госдумы сходят ей с рук».