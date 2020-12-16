Москва, , 17:19 — REGNUM Контакты с США по теме Афганистана Россия намерена продолжать и во время президентства Джо Байдена, сообщила 16 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Целью такого диалога является, отметила российский дипломат, «скорейшее достижение мира в Афганистане» и «нейтрализация исходящих с территории этой страны угроз терроризма, экстремизма и наркотрафика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолго до минувших президентских выборов Байден заявлял, что не намерен, в случае своего избрания, наращивать американский военный контингент в Афганистане.

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