Кишинёв, 16 декабря 2020, 16:57 — REGNUM Кандидатура Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в России одобрена молдавским правительством, сообщили 16 декабря в правительственной пресс-службе.
Решение утвердить кандидатуру Головатюка молдавское правительство приняло на заседании сегодня, 16 декабря.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник Головатюка был отозван в Молдавию на фоне скандала, в котором он фигурирует как возможный участник противоправной деятельности.
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