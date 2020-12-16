Кишинёв, , 16:57 — REGNUM Кандидатура Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в России одобрена молдавским правительством, сообщили 16 декабря в правительственной пресс-службе.

Решение утвердить кандидатуру Головатюка молдавское правительство приняло на заседании сегодня, 16 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник Головатюка был отозван в Молдавию на фоне скандала, в котором он фигурирует как возможный участник противоправной деятельности.

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