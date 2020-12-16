Белград, , 16:56 — REGNUM Россия поддерживает Сербию по поводу Косово и Метохии, но также поддерживает и ее стремление вступить в ЕС. Об этом заявила главный редактор «Спутник-Сербия» Любинка Милинчич 16 декабря.

«То, что Россия поддерживает Сербию в Совете безопасности и постоянно уверяет нас, что эту позицию она не изменит, для нас очень важно. Пока мы не хотим признавать Косово, Россия будет нам обеспечивать комфортные условия для действий, поскольку в Совете безопасности она будет голосовать так, как мы того хотим», — заявила Милинчич в выпуске телеканала РТС, посвященном итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию.

Говоря об изменениях в администрации США, Милинчич заявила, что это не повлияет на позицию России по отношению к Косово, так как Резолюция 1244 — это тот документ, которого придерживается Москва.

«Нам с Трампом было немного проще, но никто нам не сказал, что мы не должны признать Косово. Благодаря умелой политике, мы с Трампом выиграли время, а время меняет ситуацию. Несмотря на то, что там появятся чета Клинтон и все американские политики, которые создали косовский кризис, уже нет той злой энергии, которая существовала в Америке в то время. Я думаю, что Байден займется решением собственных проблем, так как он будет президентом, которого половина страны не признает, таким же, каким был и Трамп, и это для нас хороший момент, потому что не мы будем его приоритетом», — изложила Милинчич свой взгляд на то, как смена администрации США повлияет на решение косовского вопроса.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил 15 декабря Сербию с официальным визитом. Во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции глава МИД России очередной раз подчеркнул позицию Москвы о том, что косовский вопрос можно решать только в рамках резолюции 1244 СБ ООН.