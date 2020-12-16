Москва, 16 декабря 2020, 16:44 — REGNUM В руководстве Европейского союза рассчитывают на перемены в связи с тем, что в США сменился президент, сообщил 16 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Российский дипломат перечислил те направления, по которым от новой американской администрации ждут изменений: возвращение США в Парижское соглашение по климату, возвращение к ядерной сделке с Ираном, возвращение в ВОЗ, изменение подхода к ВТО.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп, придя к власти в 2016 г., начал менять политический курс Вашингтона, в частности, выходя из ряда международных соглашений. Что касается ВОЗ, то поводом для ссоры с ней стала ситуация с пандемией коронавируса.
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