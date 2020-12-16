Москва, 16 декабря 2020, 16:25 — REGNUM Участие в видеоконференции 21 декабря по так называемой ядерной сделке с Ираном примет российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила 16 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«21 декабря планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц СВПД».
Захарова

Москва намерена, совместно с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, работать над «бесперебойной реализацией» этого соглашения. Российский дипломат добавила, что США, покинувшие сделку, продолжают давление на иранский народ и на других участников СВПД.

Напомним, кроме России и Ирана, участниками СВПД являются Китай и евротройка — Германия, Франция, Великобритания.

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