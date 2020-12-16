Москва, , 16:16 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Москве со спецпосланником президента Южной Кореи У Юн Гыном состоится завтра, 17 декабря, сообщила 16 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломаты обсудят вопросы отношений Москвы и Сеула, в том числе в контексте 30-летия установления дипотношений. Также речь на переговорах пойдёт о торговле, сотрудничестве по борьбе с пандемией.

Захарова «Намечено также обменяться мнениями по некоторым международным проблемам, в первую очередь по ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии».

Напомним, Россия и Южная Корея установили дипломатические отношения в 1991 году. В 2001 г. российский президент Владимир Путин нанёс официальный визит в Сеул, а в 2004 г. южнокорейский президент Но Му Хён посетил Москву.

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