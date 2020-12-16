Берлин, , 16:02 — REGNUM На сегодняшний день необходимости в «новом старте» отношений между Германией и Россией нет. Такое мнение сегодня, 16 декабря, в ходе выступления в бундестаге федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Она отметила заинтересованность Берлина в установлении конструктивных отношений с Москвой, однако указала на ряд существующий проблем на пути к этому.

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», — отметила Меркель.

В числе событий, которое осложняют отношения Германии и России, федеральный канцлер назвала дело об «отравлении» российского блогера Алексея Навального, а также убийство в берлинском парке Малый Тиргартен. Также не способствует налаживанию отношений, по словам Меркель, и незначительный прогресс в минском процессе по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германия должна сотрудничать с Россией и отказаться от тезиса о «диалоге с позиции силы». По его словам, решение о европейских санкциях в отношении РФ было неправильным.