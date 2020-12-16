Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сделала заявление после того, как Организация Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию об усилении устойчивости глобального здравоохранения, инициированную Индонезией, сообщает Kompas.

«Во-первых, странам-членам ООН рекомендуется укреплять национальные системы здравоохранения с помощью доступных медицинских услуг», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, во-вторых, необходимо налаживать конструктивные партнерские отношения с соответствующими заинтересованными сторонами.

В-третьих, каждой стране необходимо отслеживать воздействие пандемии на медицинский сектор.

В-четвертых, глава МИД Индонезии заявила о необходимости устойчивой политики финансирования здравоохранения.

В-пятых, Ретно Марсуди напомнила о необходимости высокой оценки и поощрений работников здравоохранения во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что по крайней мере 70% граждан страны необходимо ввести вакцину от коронавируса, чтобы создать коллективный иммунитет.

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