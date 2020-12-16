Киев, 16 декабря 2020, 16:10 — REGNUM Местные выборы на Украине считают главным внутриполитическим событием 2020 года 33% опрошенных жителей страны. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 16 декабря пресс-службой социологического Центра Разумкова.
Ещё 23% считают таковой пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения. Подавляющее большинство опрошенных характеризуют пандемию как однозначно негативное происшествие.
Главным мировым событием были названы президентские выборы в США. Так считает 29% опрошенных граждан Украины. На втором месте с результатом 27,5% находится пандемия COVID-19.
Исследование проводилось с 4 по 9 декабря 2020 года, всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.
Напомним, ранее 42% жителей Украины назвали президента страны Владимира Зеленского «разочарованием года».
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