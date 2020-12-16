Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»), который переболел COVID-19, призвал граждан и представителей бизнеса не впадать в «оголтелое диссидентство» в отношении мер по сдерживанию коронавирусной инфекции, а помнить о тех людях, кто стал жертвой пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Сам Милонов заболел COVID-19 в середине ноября и сумел вылечиться только к началу декабря. Депутат перенёс болезнь в легкой форме.

Парламентарий прокомментировал недовольство ресторанной и клубной сферы Петербурга введенными в преддверии новогодних праздников ограничениями на их работу.

«Не могу поддержать те заведения и организации, которые отказываются соблюдать санитарные и карантинные меры, введённые в нашем городе в период новогодних праздников. Однако понять их могу — год тяжелый, прибылей нет, а выживать необходимо», — заявил Виталий Милонов.

Он полагает считает, что депутаты от «Единой России» должны включиться в налаживание конструктивного взаимодействия между властью и предпринимателями.

«Буду добиваться как минимум налаживания диалога между бизнесом и властью по данному вопросу», — подчеркнул Виталий Милонов, слова которого приводит пресс-служба петербургских единороссов.

Читайте также: Миронов поддержал петербургский общепит в борьбе с новогодними запретами

Ранее Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал создание в Петербурге «Карты сопротивления» ресторанов и клубов (она уже ликвидирована). Однако предложил Смольному тщательнее подходить к тому, кому и что они запрещают, не атакуя всю сферу услуг и торговли.

Читайте также: Беглов назвал условие смягчения ограничений после Нового года

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 января по 10 января 2021 года предприятия общественного питания Петербурга не должны принимать посетителей в вечернее и ночное время, с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания полностью приостанавливается. Установленные ранее запреты для фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых центрах продолжают действовать.

Читайте ранее в этом сюжете: Милонов после выздоровления от COVID-19 призвал всех вакцинироваться