Варшава, , 15:57 — REGNUM Депутат Европарламента от польской партии «Солидарная Польша», входящей в коалицию с правящей партией «Право и справедливость», Беата Кемпа заявил в интервью для Polskie Radio 24, что в настоящее время «необходимо не допустить приход оппозиции к власти в Польше».

«Сегодня становится ясно, что в эпоху пандемии здоровье и жизнь поляков, а также все связанные с этим вопросы, имеют первостепенное значение, поэтому мы все должны объединиться вокруг защиты главных ценностей. Но оппозиция хочет дестабилизировать обстановку в такое тяжелое время. Это говорит о том, что именно в этот момент необходимо приложить усилия, чтобы не допустить их к власти», — заявила депутат.

Кемпа также отметила, что любые проблемы, которые возникают у власти и в правящей коалиции в частности, «вызывают у оппозиции только злорадство». «Они только радуются всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Потирают руки. Это не конструктивная оппозиция», — подчеркнула депутат.