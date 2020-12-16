Москва, , 15:51 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о пособиях по безработице для детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Право на получение пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в регионе распространяется на впервые ищущих работу и впервые признанных органами службы занятости в установленном порядке безработными детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее без направления органов службы занятости осуществляли трудовую деятельность в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Минимальный размер пособия составляет 1,5 тыс. рублей в месяц.

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