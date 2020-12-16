Берлин, , 15:52 — REGNUM Германия по-прежнему считает нужным строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 16 декабря в ходе выступления в бундестаге.

Позиция германского правительства, подчеркнула она, не менялась в отношении проекта «Северный поток — 2». Она та же, что была в последние годы.

Так Меркель ответила на вопрос депутата от фракции «Альтернатива для Германии» о мерах, которые власти намерены принять для поддержки проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено вопреки новым возможным санкциям со стороны США.

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