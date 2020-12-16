Киев, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с региональным директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктором Гансом Клюге. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба правительства Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Чиновники обсудили перспективы сотрудничества Украины и ВОЗ в сфере борьбы с пандемией COVID-19.

«Мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее», — сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что Украина могла бы производить вакцину на своих мощностях, если они будут соответствовать требованиям компании-разработчика вакцины.

В свою очередь Клюге отметил, что рад посетить Украину и обсудить сотрудничество между ВОЗ и правительством страны.

Напомним, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что Украина не имеет чётких договорённостей насчёт получения вакцины.

Читайте также: Медведчук: отказ Киева от российской вакцины — преступление против народа