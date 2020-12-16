Анкара, , 15:25 — REGNUM Решение Соединённых Штатов о введении в отношении Турции санкций из-за приобретения российских зенитных систем (ЗРС) С-400 являются «нападением на суверенные права» республики. В этом уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, истинное предназначение таких шагов со стороны Вашингтона — сделать Анкару «зависимой в сфере оборонной промышленности».

«США не соответствовали нашим условиям в вопросе приобретения систем ПВО, а санкции они применили из-за того, что мы удовлетворили свои потребности при помощи других», — пояснил турецкий лидер на церемонии открытия второго отрезка автодороги Анкара — Нигде.

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Эрдоган напомним, что Турция неоднократно предлагала США создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400. Однако отклика не получила. Теперь же, подчеркнул турецкий лидер, Турция намерена работать «вдвое больше», чтобы сделать свою оборонную промышленность ещё более независимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции. Под них попал персонально глава управления Исмаил Демир, а также и ещё трое его соотечественников.