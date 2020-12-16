Москва, , 15:24 — REGNUM Законопроект, определяющий правовые основания и условия оборота охотничьих угодий, закрепленных в рамках охотхозяйственных соглашений, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Николаем Николаевым, а также члены Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Устанавливается, что право на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных угодьях, получаемое при заключении охотхозяйственного соглашения, может передаваться от одного юридического лица к другому юридическому лицу при передаче прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению, в новом порядке.

Передача прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению осуществляется с согласия органов исполнительной власти субъектов РФ, заключивших такое соглашение, в отношении всей площади закрепленных охотничьих угодий или части территории закрепленных охотничьих угодий, указанных в соответствующем охотхозяйственном соглашении.

Так, частичная передача прав и обязанностей возможна не ранее семи лет со дня заключения охотхозяйственного соглашения.

Устанавливается, что лицом, которому частично передаются права и обязанности, при наличии соответствующего согласия органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, заключается отдельное охотхозяйственное соглашение на срок, не превышающий срок действия соглашения, права и обязанности по которому передаются.

Право на заключение охотхозяйственного соглашения на новый срок без проведения аукциона будут иметь охотпользователи, надлежащим образом исполнившие такое соглашение, а именно — выполнившие требования охотхозяйственных соглашений в части обеспечения численности охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья. Одновременно проектируется, что нарушение требований по обеспечению минимальной численности охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья будет являться прямым основанием для расторжения охотхозяйтсвенного соглашения в судебном порядке.