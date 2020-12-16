Лондон, , 15:21 — REGNUM Родственники умершей, по версии западных СМИ, от отравления «Новичком» британки Дон Стерджес в Эймсбери в 2018 году подали иск в Высокий суд Лондона о нарушении Россией прав человека. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам адвокатов, в качестве ответчиков указали Российскую Федерацию, Министерство обороны России, а также ГУ Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).

Отмечается, что рассмотрение иска, если он будет принят судом, сможет состояться только после окончания коронерского расследования обстоятельств смерти женщины. Оно было инициировано в июле 2018 года, однако неоднократно откладывалось.

как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отец умершей в результате отравления неизвестным веществом в Эймсбери летом 2018 года Дон Стерджес и ее несовершеннолетняя дочь в своей жалобе высокому суду Лондона требовали, чтобы коронер Дэвид Ридли изучил вопросы о происхождении вещества, которым, как предполагается, была отравлена женщина, и якобы возможной причастности России к этому трагическому происшествию.

Напомним, в июле 2018 года в британских СМИ появилась информация о втором случае отравления нервно-паралитическим газом «Новичок», якобы производимым Россией, жертвами которого стали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули.

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