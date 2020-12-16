Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем независимости. Об этом глава государства написал 16 декабря на своей странице в Twitter.

Токаев напомнил, что в 2021 году Казахстан отметит 30-летие своей независимости. «Наша общая цель — трудиться на благо родины, на благо независимого Казахстана», — написал президент.

Напомним, 16−17 декабря в Казахстане отмечают День независимости. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР подписал закон «О независимости и суверенитете государства».

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