Подгорица, , 15:24 — REGNUM В Бельгии выразили надежду на вступление Черногории в качестве 28 члена в ЕС. Председатель Палаты представителей Королевства Бельгия Элиян Тилие 16 декабря после встречи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем заявила, что в этом процессе необходимы дополнительные усилия, особенно в сфере преобразования институциональной модели Республики Черногория, судебной системы и укрепления независимости трёх ветвей власти и свободы средств массовой информации. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Это была интересная встреча. Я недавно заняла эту должность, и премьер-министр Черногории также находится на своем посту только с августа, и это наша первая встреча», — подчеркнула Тилие.

Кривокапич отметил, что встреча с президентом Тилие стала продолжением вчерашних переговоров, где были направлены на поддержку Черногории на её пути к членству в ЕС.

Напомним, премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 15 декабря прибыл с официальным визитом в Брюссель, где провёл переговоры с высшими должностными лицами Европейского союза и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.