Париж, , 15:18 — REGNUM Во Франции снижается количество пациентов, госпитализируемых с вирусом SARS-CoV-2, после введения ежедневного комендантского часа с 20:00 до 6:00. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает Reuters.

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Во вторник, 15 декабря, французские санитарные службы зафиксировали поступление 25 240 больных коронавирусом в больницы страны, что на 241 человека меньше, чем днём ранее. В течение трёх дней до изменения времени комендантского часа с 21:00 — 7:00 на 20:00 — 6:00 число госпитализаций росло.

При этом в реанимации на данный момент находятся 2 881 человек, что на 25 пациентов ниже, чем 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря научный совет при правительстве Франции призвал жителей страны сохранять режим самоизоляции в преддверии новогодних праздников, несмотря на то что общенациональный карантин был снят ещё 15 декабря.

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