Москва, , 15:09 — REGNUM Ситуацию с оттоком мигрантов на фоне пандемии коронавируса необходимо использовать для трудоустройства граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Прежде всего, по его мнению, в реорганизации работы нуждаются службы занятости.

«Службы занятости превратили свою работу в обычную статистическую деятельность», — заявил Нилов, отметив, что они не работают на баланс трудового рынка.

«Если перевести на другой формат оплаты труда тех, кто работает в службах занятости, и установить минимальный оклад и стимулирующие выплаты, которые напрямую бы зависели от количества тех лиц, которые они трудоустроили, уверен, работа бы закипела», — предложил парламентарий.

Он также обратил внимание на рост числа обращений в службы занятости.

«Пандемия подтолкнула в тому, чтобы был представлен электронный формат регистрации и временно для отдельных категорий безработных были повышены пособия до 12 тыс. рублей, многих людей это подтолкнуло к обращению в службы занятости… Необходимо сегодняшнюю ситуацию использовать для того, чтобы трудоустроить всех наших граждан», — уверен Нилов.

При этом депутат также обратил внимание на еще одну тенденцию.

«Я обратил внимание на такую тенденцию: кто работал в ЖКХ или в строительной сфере, перешли работать курьерами. Вместо того, чтобы заниматься тяжелым физическим трудом предпочитают работать курьерами, и получая порой зарплату выше», — констатировал глава комитета.

К концу 2020 года количество мигрантов в России снизилось практически в два раза и насчитывает около 6 млн человек, сообщили в МВД России.

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