Балтимор, США, , 15:10 — REGNUM Согласно исследованию, проведённому Школой государственного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, и опубликованному в среду, 16 декабря, один из четырёх человек в бедных страна мира не будет иметь доступа к вакцинации от вируса SARS-CoV-2 к началу 2022 года.

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Авторы исследования подчеркивают, что на развитые страны приходится лишь 15% мирового населения, а остальные 85% сосредоточены в бедных странах, которым достанутся только «остатки» вакцин от коронавируса. Поэтому странам с высоким доходом на душу населения придётся «обеспечить справедливое распределение вакцин от COVID-19 по миру».

Так, на Австралию, Канаду и Японию приходится 1 миллиард вакцин от SARS-CoV-2, в то время как общее население этих трёх стран не превышает 1% от мирового.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Европе с начала 2020 года было официально зафиксировано 20 миллионов случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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