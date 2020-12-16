Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Барак Обама никогда не относился к России пренебрежительно, и новая американская администрация демократов также оставит Россию в числе приоритетных мишеней, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 декабря, комментируя высказывания бывшей помощницы Дональда Трампа Фионы Хилл.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Хилл призвала Джо Байдена «не повторять ошибок Обамы» в отношениях с Россией и не относиться к ней «пренебрежительно».

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« Честно говоря, не очень понимаю, о чём говорит бывший помощник президента США по европейским и российским делам. Я не заметил, чтобы во время своего пребывания на посту президента США Барак Обама относился к нашей стране пренебрежительно.

Да, было дело, в 2014 году Барак Обама назвал Россию региональной державой, но контекст высказывания — во время европейского турне и после присоединения Крыма к России — говорит о том, что это было не смысловое, а пиар - утверждение. Барак Обама всегда понимал суть и значение соперничества США с Россией, хотя во времена президента Медведева и ретушировал это понимание разговорами о «перезагрузке». Понимает он это и сейчас и будет вести борьбу с нашей страной настойчиво и жёстко. Напомню, что это именно при Бараке Обаме США нанесли России сильнейший удар через Украину.

Да, Обама не кричал направо и налево о «российской угрозе», но он и не бросался рушить ключевые договоры в области ядерного разоружения. Понимая уровень ядерной мощи нашей страны, в 2010 году Барак Обама поставил свою подпись под договором СНВ-3, в то время как Дональд Трамп, чьим советником была Фиона Хилл, настойчиво рушил систему разоруженческих договорённостей.

Взятый Обамой на вооружение тезис о «перезагрузке» американо-российских отношений был, как я уже сказал, ширмой, прикрывавшей извечное стремление США подчинить себе Россию, сделать её послушной. Всё, что Обама делал в мировой политике, было направлено на сокращение внешнеполитических возможностей нашей страны.