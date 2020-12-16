Белград, 16 декабря 2020, 14:59 — REGNUM В парламенте Сербии началась ратификация соглашения между правительством Сербии и советом министров Албании о свободном передвижении граждан при предъявлении только внутреннего паспорта. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал депутатов поддержать соглашение между правительством Сербии и советом министров Албании, которое, по его словам, станет первым шагом к реализации проекта создания «мини-Шенгена», реализуемого по инициативе президента Сербии Александра Вучича.
Вулин вспомнил слова Вучича, который призвал сделать «Балканы местом для балканцев», заявив, что соглашение освобождает от препятствий в области свободного движения товаров, лиц и капитала.
Напомним, премьер-министры Сербии, Албании и Северной Македонии 9 ноября на видеоконференции, посвящённой созданию «мини-Шенгена», подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Подписан и межгосударственный договор Сербии и Албании о свободном передвижении граждан при предъявлении только внутреннего паспорта.