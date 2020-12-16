Белград, , 14:59 — REGNUM В парламенте Сербии началась ратификация соглашения между правительством Сербии и советом министров Албании о свободном передвижении граждан при предъявлении только внутреннего паспорта. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин призвал депутатов поддержать соглашение между правительством Сербии и советом министров Албании, которое, по его словам, станет первым шагом к реализации проекта создания «мини-Шенгена», реализуемого по инициативе президента Сербии Александра Вучича.

Вулин вспомнил слова Вучича, который призвал сделать «Балканы местом для балканцев», заявив, что соглашение освобождает от препятствий в области свободного движения товаров, лиц и капитала.

«Балканы — не такое уж большое пространство, чтобы мы, балканцы, не осознали необходимость как можно более тесно сотрудничать и взаимодействовать», — отметил Вулин, добавив, что соглашение «критикуют те, кто не верит в силу сербского народа».

Напомним, премьер-министры Сербии, Албании и Северной Македонии 9 ноября на видеоконференции, посвящённой созданию «мини-Шенгена», подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Подписан и межгосударственный договор Сербии и Албании о свободном передвижении граждан при предъявлении только внутреннего паспорта.