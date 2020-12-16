Степанакерт, , 14:42 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян подтвердил данные о десятках армянских военных, попавших в плен близ села Хцаберд Гадрутского района.

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"К сожалению, близ Хцаберда наши несколько десятков военнослужащих попали в плен. Сейчас министерство обороны выясняет все обстоятельства», — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

В свою очередь правозащитник Артак Бегларян сообщил, что, по предварительным данным, в направлении села Хцаберд без вести пропали около 60 военнослужащих нескольких подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что они не могут связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных в Гадрутском районе.

«Вчера (15 декабря) вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района», — сообщили в армии обороны.

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