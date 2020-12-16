Найроби, , 14:47 — REGNUM В министерстве здравоохранения Кении заказали 24 миллиона доз вакцины от COVID-19, передаёт газета The Star со ссылкой на заявление чиновников министерства.

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Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 20% населения страны. По оценкам Всемирного банка, в настоящее время население Кении составляет более 52 миллионов человек.

В соответствии с заявлением, правительство Кении потратит 10 млрд кенийских шиллингов ($89 млн) на вакцины.

Согласно отчёту, министерство направило запрос в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) на прошлой неделе. Неясно, какую вакцину заказали в Минздраве восточноафриканской страны. GAVI подписал соглашения с девятью производителями вакцин.

В середине этого года в GAVI сообщили, что каждая доза вакцины от COVID-19 обойдётся примерно в три доллара США.

Первыми в списке тех, кому предстоит сделать прививку, стоят медики, пожилые люди и люди с тяжелыми заболеваниями.

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