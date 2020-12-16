Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о перемещении немаркированной табачной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Вводятся лимиты на провоз по территории России физлицами немаркированной табачной продукции и табачных изделий. Речь идет также о продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, перевозить можно только не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов Российской Федерации, отмечают в правительстве РФ.

Таи обратили внимание на то, что увеличение акцизных ставок на табачные изделия в Российской Федерации, независимая акцизная политика государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при отсутствии таможенных границ между данными государствами создают предпосылки для роста нелегального рынка табачных изделий, в основном за счет притока более дешевых сигарет из государств-членов ЕАЭС в Россию.

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