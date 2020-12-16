Москва, , 14:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышенных штрафах за разглашение информации ограниченного доступа, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Перечень такой информации достаточно обширен, несколько десятков наименований, отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).

Под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.

Законопроект планируется доработать ко второму чтению.

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