Загреб, , 14:35 — REGNUM Подходы стран Запада в попытках обвинить Россию в отравлении блогера Алексея Навального являются ущербными. Об этом 16 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Загребе, где он находится с рабочим визитом.

Как отметил глава МИД РФ, у «западных партнеров» исчезают навыки нормальной работы в дипломатической сфере, а также появляется «нежелание выполнять международно-правовые нормы» в случае, когда нужно говорить об установлении фактов.

«Логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты про отравление Навального, которые были обнаружены германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить тесные контакты с хорватской стороной по вопросам развития экономического и научно-технического сотрудничества.