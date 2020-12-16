Париж, , 14:45 — REGNUM Руководитель кампании по вакцинации от вируса SARS-CoV-2 во Франции Ален Фише заявил, что «скорее оптимистично» смотрит на предстоящую вакцинацию, но признаёт, что часть населения страны «вполне оправданно» сомневается в её эффективности.

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В своём интервью на телеканале France Inter в среду, 16 декабря, Фише заявил, что «пытается быть разумным, решительным и скорее оптимистичным, потому что есть причины надеяться» на удачную вакцинацию от коронавируса.

«Я думаю, что все понимают, что эта болезнь существует и что речь не идёт о тех случаях, когда болезнь благодаря вакцинам исчезла… вакцинация будет проходить постепенно, потихоньку, а те люди, которые прошли через неё раньше, будут своеобразными послами вакцинации для остальных», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря во Франции было объявлено, что вакцинацией от вируса SARS-CoV-2 будет руководить иммунолог, доктор философии по биохимии, специалист по генетике и иммунологии, кавалер Ордена Почетного легиона (2010) Ален Фише.

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