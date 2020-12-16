Брюссель, , 14:24 — REGNUM Депутаты Европарламента обратились к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой отреагировать на действия властей Украины в отношении венгров Закарпатья. Об этом сообщил 16 декабря телеканал NewsOne.

Обращение подписали 14 представителей Европейской народной партии. По их мнению, 30 ноября 2020 года украинские правоохранительные органы провели операцию по запугиванию представителей венгерского этнического меньшинства страны.

«Десятки вооружённых спецназовцев из Службы безопасности Украины (СБУ) вторглись в квартиру Ласло Брензовича, президента Венгерской культурной ассоциации Закарпатья и бывшего депутата Верховной рады, а также в офисы венгерских партийных и благотворительных фондов для проведения обысков. Ордер на обыски был основан на сфабрикованных политических обвинениях, нарушающих права венгерского меньшинства», — сказано в документе.

Депутаты напомнили, что с 2017 года на Украине регулярно нарушаются права национальных меньшинств, происходят провокации, проводятся марши праворадикалов, венгерских активистов вносят в базу данных скандально известного сайта «Миротворец».

Парламентарии призвали Еврокомиссию перестать игнорировать проблему, а также сделать всё для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним, ранее политолог Александр Семченко заявил, что Украина своими действиями может создать в Закарпатье «второй Донбасс», поддерживаемый Евросоюзом.

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