Конакри, , 14:12 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде заявил, что все министры страны должны будут декларировать свои активы и активы своих родственников, передаёт BBC Africa.

Данное постановление было сделано в рамках мер по борьбе с коррупцией.

Любые компании, тесно связанные с членами кабинета министров, будут отстранены от участия в торгах по государственным контрактам, добавил он.

82-летний Конде заявил об этом во время своей инаугурационной речи на церемонии, где он был приведён к присяге на спорный третий срок после выборов, которые были омрачены насилием и обвинениями оппозиции в мошенничестве. На его инаугурации в столице страны Конакри присутствовали 11 африканских лидеров. Конде получил право баллотироваться на очередной срок по итогам прошедшего в марте конституционного референдума.

Amnesty International утверждает, что с момента голосования на референдуме в октябре гвинейские силовики убили по меньшей мере дюжину человек и арестовали сотни человек в штабах оппозиции. Amnesty охарактеризовала присягу президента Конде как кульминацию процесса, связанного с серьёзными и широко распространенными нарушениями прав человека, совершаемыми в условиях полной безнаказанности.