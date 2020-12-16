Москва, , 14:01 — REGNUM Процесс признания массового уничтожения советских граждан со стороны нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны будет развиваться как внутри России, так и за рубежом. Об этом заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Процесс, который в этом году был запущен, признание массового уничтожения мирного населения республик СССР геноцидом со стороны гитлеровского руководства и нацистской Германии — это тоже такой процесс, который будет развиваться как внутри страны, так и за рубежом», — сказал Новиков на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РФ.

Он уточнил, что уже состоялись первые судебные акты, но последуют ещё, и в обобщенном виде это уже будет предметом для правового реагирования в мире, на международных площадках, таких как ООН. Россия с новой силой подняла тему Нюрнбергских принципов, о которых сейчас многие забывают, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расправ, которые совершили нацисты в 1941—1943 годах в Миллеровском районе Ростовской области. Массовые убийства, по данным следствия, совершали военнослужащие 6-й немецкой армии из группы ГФП-721 и их пособники.

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