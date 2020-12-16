Москва, , 13:59 — REGNUM Совфед одобрил закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Федеральным законом предусматривается внесение изменений, в соответствии с которыми будет осуществлен переход Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3), что, по мнению сенаторов, позволит эффективнее использовать светлое время суток.

Закон вступит в силу 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут.

Авторы инициативы — Заксобрание Волгоградской области ссылаются на результаты проведенных мероприятий, согласно которым большинство опрошенных выступило за переход на московское время. Опрос проводился по настоянию бизнеса.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс, почти половина жителей не согласна с предложением местного бизнеса, которое перечеркнуло решение, принятое на референдуме. В Госдуме в ходе дискуссии также обратили внимание на подмену референдума опросом.

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