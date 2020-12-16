Москва, , 13:56 — REGNUM Госдума освобождает от штрафов ряд категорий граждан, которые смогут проживать в нарушение правил регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Предлагается дополнить перечень лиц, освобождаемых от административной ответственности за проживание гражданина РФ по мету пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, включив в этот перечень подопечных, усыновителей, опекунов и попечителей.

Сейчас за это нарушение штрафуют как проживающих, так и собственников помещения.